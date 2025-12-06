Groźne zjawisko pozostanie w Polsce. Z nadejściem nocy tylko się nasili

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Najbliższe dni upłyną pod znakiem gęstych mgieł, które będą ograniczać widzialność nawet do 300 metrów. W związku z tym wydano ostrzeżenie dla południa Polski. Synoptycy przestrzegają także przed marznącymi opadami deszczu, które mogą utrudniać jazdę.

Nocna sceneria ruchliwej drogi w gęstej mgle, światła samochodów rozświetlają ograniczoną widoczność. W prawym górnym rogu umieszczona mapa Polski z zaznaczonymi na żółto obszarami ostrzeżeń meteorologicznych.
Prognoza pogody na najbliższe dni. Wydano ostrzeżenia nie tylko przed mgłamiIMGW / Beata ZawrzelReporter

W skrócie

  • IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami oraz opadami marznącymi, szczególnie dla południowej Polski.
  • Mgły będą znacząco ograniczać widzialność, utrzymując się miejscami nawet do poniedziałku.
  • Temperatury będą się wahać od -3 do 12 stopni Celsjusza, a miejscami wystąpi gołoledź.
IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami dla części woj. małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz dla powiatu karkonoskiego i miasta Jelenia Góra w woj. dolnośląskim.

Prognozuje się ograniczenie widzialności do 200 m. Ostrzeżenie potrwa od soboty godz. 20 do godz. 10 w niedzielę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Prognoza pogody. Południe Polski z ostrzeżeniem. Na drogach zrobi się ślisko

Noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna ze słabymi opadami deszczu lub mżawki, a w Tatrach spodziewane są opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w rejonach podgórskich i lokalnie na wschodzie Polski do 5 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej.

    Oprócz ostrzeżenia przed mgłami IMGW wydał alert I stopnia przed opadami marznącymi dla południa Małopolski. Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

    Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23 w sobotę do godz. 9 w niedzielę, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

    Pogoda. Mgły nie zamierzają odpuścić. Spore ograniczenia widzialności

    W niedzielę natomiast miejscami na zachodzie, północy i wschodzie kraju prognozowane są słabe opady deszczu i mżawki. Bez opadów w centrum i na południu Polski. Początkowo miejscami występować będą mgły ograniczające widzialność do 100 m, a wieczorem do 300 m. 

    Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza do 7 stopni, cieplej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, do 9 stopni. Wiatr słaby, w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, z kierunków południowych. Miejscami na południu kraju wiatr słaby, zmienny. W Sudetach wiatr porywisty.

    W nocy z niedzieli na poniedziałek mgły nadal będą się utrzymywać. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni do 6 stopni Celsjusza, chłodniej będzie na wschodzie - tam około 0 stopni oraz w rejonach podgórskich Karpat, od -3 stopni do 0 stopni Celsjusza.

    Poniedziałek z kolei przyniesie słabe opady deszczu i mżawki. Początkowo miejscami na południu pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Termometry wskażą od około 5 stopni Celsjusza na wschodzie, 7 stopni w centrum, 9 stopni nad morzem, do nawet 12 stopni na zachodzie kraju.

    Chłodniej będzie zaś w rejonach podgórskich Karpat, od 2 stopni do 4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem także dość silny, w porywach do 60 km/h. Podobnie będzie wiało w górach.

