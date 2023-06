Wiemy, jak w PiS-ie zareagowano na oświadczenie prezydenta

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że w piątek złoży w Sejmie nowelizację ustawy o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów, znanej jako "lex Tusk". Chce wycofać z niej budzące najwięcej kontrowersji zapisy.



O tym, które zapisy budziły najwięcej zastrzeżeń, pisaliśmy tutaj.

W poniedziałek prezydent informował o podpisaniu ustawy o powołaniu komisji i skierowaniu jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Co się zmieniło w ciągu czterech dni?

Nowe "lex Tusk"? Budka: To niepoważne

- To niepoważne - komentuje w rozmowie z Interią Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości.

- Prezydent miał wystarczająco dużo czasu na to, by zapoznać się z treścią tej ustawy i zobaczyć, jaki to bubel prawny. Jej zapisy były znane od ponad pół roku - wskazuje. Dodaje też, że gdyby Andrzej Duda miał dobre intencje, to wykorzystałby narzędzia, które mu przysługują jako głowie państwa w czasie, gdy proces legislacyjny był jeszcze otwarty. - Teraz to już musztarda po obiedzie - mówi.

Oświadczenie prezydenta. Co na to PiS?

W PiS zaskoczenia oświadczeniem prezydenta nie było. Od paru dni część polityków PiS przekonywało kierownictwo partii, by złagodzić wydźwięk ustawy i wycofać się z części zapisów. To efekt kontrowersji, które wzbudziły nowe przepisy.

- Wszyscy skupili się nie na tym, co trzeba. Zamiast mówić o rosyjskich wpływach w polskiej polityce, musieliśmy się tłumaczyć z tego, czy w komisji będzie Macierewicz i czy Tusk będzie mógł kandydować. Absurd - irytował się jeden z polityków PiS w rozmowie z nami.

Partia przyjęła więc propozycję prezydenta z ulgą. Zwłaszcza, że sprawa zaczęła niebezpiecznie rezonować międzynarodowo. Została skrytykowana przez Brukselę, a także amerykański Departament Stanu. Zdaniem Borysa Budki zwłaszcza stanowisko Amerykanów mogło mieć dla prezydenta Dudy decydujące znaczenie.

- Spokojnie czekamy na projekt ustawy, aby się z nim zapoznać. Myślę jednak, że nowelizacja prezydenta nie będzie procedowana. Zbyt duże są konflikty w koalicji rządzącej - uważa Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.



Rzecznik PiS Rafał Bochenek, gdy pytamy go o zapowiedź prezydenta, odpowiada, że "główny cel ustawy został utrzymany".



Polska Komisja, jakiej jeszcze nie było. Na co tak naprawdę zgodził się prezydent?

- Celem powołania komisji jest chęć transparentnego pokazania decyzji, które zapadały, i tego, kto za nie odpowiadał. Nam zależy na tym, by pokazać, kto i w jakich okolicznościach działał pod wpływem rosyjskim, bo polskie społeczeństwo ma prawo poznać prawdę. Symptomatyczna jest panika polityków opozycji i Tuska na czele - mówi Interii Bochenek, dodając, że propozycje prezydenta PiS będzie analizował na etapie prac parlamentu.

Jakie zmiany chce wprowadzić prezydent?

Andrzej Duda zapowiedział trzy kluczowe zmiany, które wprowadzi nowelizacja ustawy.

Pierwsza dotyczy składu osobowego komisji. W projekcie ustawy prezydenckiej pojawią się zapisy, zgodnie z którymi w komisji nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści.

Obowiązująca dziś ustawa nie precyzuje tego. Mówi jedynie o tym, że w komisji ma zasiadać dziewięć osób, które zyskują rangę sekretarza stanu. Mają być powoływani i odwoływani przez Sejm. Nie muszą mieć specjalnych kompetencji, poza wyższym wykształceniem i możliwością dostępu do informacji niejawnych.

Prezydent chce dokonać zmiany, by w komisji nie mogli zasiadać posłowie ani senatorowie. Jak tłumaczył, chce, by byli w niej eksperci.

- Uważam, że w tej komisji nie powinno być członków parlamentu. To powinno być w ustawie wyraźnie zapisane, że osoby, które sprawują mandaty parlamentarne, nie mogą być członkami komisji - ani posłowie, ani senatorowie. (...) Uważam, że to powinna być komisja ekspercka - stwierdził prezydent.

Druga zmiana dotyczy ścieżki odwoławczej od decyzji komisji. Ustawa, którą prezydent podpisał w poniedziałek, przewiduje ścieżkę administracyjną, która być krytykowana przez wielu prawników jako nieskuteczna i iluzoryczna. Mówił o tym w rozmowie z Interią Krzysztof Izdebski, prawnik i ekspert Forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego.

- Sąd administracyjny zajmuje się wyłącznie zgodnością dokumentacji z podstawą prawną, nie rozpatruje faktycznych okoliczności, nie bada ich, nie prowadzi postępowania dowodowego, nie przesłuchuje świadków, nie bierze pod uwagę dowodów innych niż te przekazane przez organ administracyjny, w tym wypadku komisję - wyliczał.

Teraz prezydent chce by drogą odwoławczą był Sąd Apelacyjny w Warszawie lub w miejscu zamieszkania osoby, której dotyczy decyzja komisji.



Likwidacja środków zaradczych

Trzecia zmiana obejmuje kwestię, która budziła najwięcej emocji. Komisja, jak zakłada obecna ustawa, może stosować środki zaradcze. Jednym z nich jest nałożenie zakazu pełnienia funkcji publicznych na dziesięć lat.



Politycy opozycji i część komentatorów była przekonana, że ten przepis jest wymierzony w Donalda Tuska, dlatego między innymi określiła całą ustawę mianem "lex Tusk". Padały oskarżenia, że zakaz pełnienia funkcji publicznych nałożony na Donalda Tuska zablokowałby mu możliwość objęcia stanowiska premiera.

Andrzej Duda, choć przekonuje, że przepisy ustawy nigdy nie miały takiego celu, postanowił przeciąć wszelkie spekulacje i usunąć w ogóle środki zaradcze z treści ustawy.

- Proponuję, aby na ich miejsce pozostało tylko stwierdzenie komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, że taka osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Element, który już obecnie jest w ustawie, ale żeby był on głównym przedmiotem stwierdzenia komisji, jeśli komisja ustali wpływ rosyjski - powiedział prezydent.