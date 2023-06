Ustawa, powołującą komisję ds. zbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne od wielu dni jest przedmiotem sporów nie tylko politycznych, ale także prawniczych.

O tym, co zawiera ustawa i o zastrzeżeniach wobec jej zapisów pisaliśmy tutaj.



Część zapisów ustawy jest krytykowana jako niekonstytucyjna. O wątpliwościach mówił także prezydent Andrzej Duda, który - choć podpisał ustawę - to jednocześnie skierował ją do kontroli Trybunału Konstytucyjnego.

Od strony zarówno prawnej, jak i politycznej najwięcej znaków zapytania stawia zwłaszcza zapis o możliwości stosowania przez komisję tzw. środków zaradczych. Jednym z nich jest zakaz pełnienia funkcji publicznych na 10 lat.

"Lex Tusk". Zakaz pełnienia funkcji publicznych

Posłowie opozycji są przekonani, że przepisy, powołujące komisję są wymierzone wprost w Donalda Tuska, dlatego też określają nowe prawo mianem "lex Tusk". W ten sposób interpretują także zapis o zakazie pełnienia funkcji publicznych.

W ustawie czytamy, że do orzeczenia o środka zaradczego, jakim jest zakaz pełnienia funkcji publicznych, mają zastosowanie przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Te precyzują, jakiej funkcji zakaz dotyczy.

Chodzi o wszystkie funkcje kierownicze i nadzorcze jednostek sektora finansów publicznych oraz uczestnictwo w "organach stanowiących, nadzorczych i wykonawczych państwowych i samorządowych osób prawnych".

Pytamy Krzysztofa Izdebskiego, prawnika, eksperta Forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego o to, co to oznacza w praktyce.

- Nie dotyczy to samego kandydowania w wyborach, tego zakaz nie obejmuje. Potwierdziła to także w swoim oświadczeniu Państwowa Komisja Wyborcza. Ale co do sprawowania mandatu posła, można się zastanawiać, bo poseł w jakimś stopniu zarządza majątkiem publicznym, choćby głosując nad uchwałą budżetową czy na niższym poziomie dysponując pieniędzmi na swoje biuro poselskie - mówi.

- Pewne jest za to, że ktoś objęty zakazem nie może zostać premierem czy ministrem, ale także wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta. Może kandydować, ale nie może potem objąć funkcji - dodaje.

"Lex Tusk". Jak anulować decyzję komisji?

Taki scenariusz kreśli także opozycja, sugerując, że zakaz nałożony na Donalda Tuska zablokowałby mu możliwość objęcia stanowiska premiera.



- To argument szyty pod to, by z Donalda Tuska zrobić ofiarę tej ustawy. Tymczasem, po pierwsze, nie wiemy, czy Donald Tusk w ogóle będzie wezwany przed komisję, a po drugie nic nie stoi na przeszkodzie, by kandydował do Sejmu - odpowiada w rozmowie z Interią Krzysztof Szczucki, szef Rządowego Centrum Legislacji.

- A jeśli opozycja zdobędzie większość mandatów w parlamencie, to będzie w stanie skutecznie zmienić regulacje, dotyczące działalności komisji, a także jej skład - podkreśla.

Politycy PiS, a także prezydent Andrzej Duda, broniąc zapisów ustawy, przekonują, że od jej decyzji każdemu będzie przysługiwać ścieżka odwoławcza.

- Jest możliwość skorzystania z drogi sądowej. W istocie zatem, aby można było rozstrzygnąć ostatecznie o kwestii odpowiedzialności, tutaj będzie w tej sprawie wypowiadał się sąd i - w moim przekonaniu - jest to bardzo silna gwarancja konstytucyjna, co do możliwości odwołania się do dwuinstancyjnego sądowego postępowania - wskazywał Andrzej Duda.

"Lex Tusk". Co bada sąd administracyjny

Droga sądowa, o której mówi prezydent, to - jak przewiduje ustawa - ścieżka administracyjna. Zakłada ona, że każdy, kto zostanie przez komisję objęty decyzją o zakazie pełnienia funkcji publicznej może odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeśli ten podtrzyma decyzję komisji, pozostaje jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Ścieżka administracyjna nie jest najlepszą ścieżką do weryfikacji decyzji, które przypominają raczej te z postępowania karnego niż administracyjnego, bo mówią wprost o winie - wskazuje w rozmowie z Interią Krzysztof Izdebski.