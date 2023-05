Głos zabrał także Włodzimierz Cimoszewicz, który "lex Tusk" nazwał "polowaniem na czarownice". - Partia rządzaca postanowiła wyeliminować członków opozycji z życia publicznego i to pod pozorem likwidacji wpływów rosyjskich w Polsce. Łamane jest przynajmniej kilka artykułów Konstytucji - mówił były premier. Jak ocenił Cimoszewicz, Polska obecnie jest "o krok od stania się autokracją".

Na mównicy pojawił się również Dominik Tarczyński. - Nie macie prawa wymachiwać Konstytucją przed polską twarzą. Jakież to symboliczne. Rozliczcie się. Nie macie prawa machać praworządnością - ocenił.

Gorąco ws. "lex Tusk. "Czy wyście oszaleli?"

Po nim na mównicy pojawił się Radosław Sikowski. - Pan Legutko mówi, że Komisja spełnia wszystkie wymogi demokratyczne. Otóż nie. Komisja ma uprawnienia sądu. Mam nadzieję, że pan legutko potwierdzi, że będzie to "polowanie na czarownice", bo nie podoba mu się kilka kontraktów na gaz. Czy wyście już zupełnie opszaleli? Panie przewodniczący, jeżeli nie ma się dowodów, to się nie oskarża - zaznaczył były minister spraw zagranicznych.

- Zobaczcie, co zrobiliście z Polską. Wy - PiS i wasz prezydent - Duda. O niczym innym nie marzy Putin. O tym, by nas podzielić. Komisja ds. wpływów rosyjskich jest tego idealnym przykładem. Jesteście w stanie poświęcić sojusze, byle by dopaść Tuska. My nie damy się zastraszyć. Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej a wasze jest w Trybunale Stanu - powiedział z kolei Łukasz Kohut.

Chwilę później głos zabrał Patryk Jaki. - Jeszcze gdy Ursula von der leyen była ministr obrony Niemiec, rolbiliście interesy z Kremlem. Budowaliście Nord Stream I i II. Wy wiecie, że wasze wsparcie dla Putina, to jedna z największych afer w Unii. Dlatego chcecie kryć Tuska, który obniżał długi gazpromowi. Chcielibyście, żeby nikt nie rozliczył waszego lizusostwa - dowodził europoseł.

Lex Tusk w Parlamencie Europejskim. Krytyka ze strony KE

Wcześniej, we wtorek, podpisanie przez prezydenta ustawy o powołaniu Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo RP w latach 2007-2022 skrytykował komisarz sprawiedliwości UE Didier Reynders .

Jak podkreślił polityk, Komisja Europejska jest "szczególnie zaniepokojona" przyjętą w Polsce ustawą. W opinii komisarza tzw. lex Tusk budzi wątpliwości co do praworządności w Polsce.

- KE nie zawaha się podjąć działań w tej sprawie, jeśli będzie to potrzebne - stwierdził Reynders i dodał, że w jego opinii ustawa powoduje, że pozbawienie kogoś możliwości sprawowania urzędu będzie możliwe drogą administracyjną "bez żadnej kontroli sądowej".

Lex Tusk. Co będzie mogła Komisja ds. rosyjskich wpływów?

Jak wynika z ustawy, Komisja ds. rosyjskich wpływów ma się składać z dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie.

Zadaniem Komisji będzie analiza czynności urzędowych, tworzenia, powielania, a także przekazywania osobom trzecim informacji mogących wpływać na bezpieczeństwo kraju.

Na mocy ustawy specjalna Komisja będzie mogła uchylić decyzje, które miałyby zostać podjęte w wyniku wpływów rosyjskich, a także zdecydować o wydaniu zakazu i cofnięciu poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.