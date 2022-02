Informacja o zapowiedzi sankcji narzuconych na Rosję przez Unię Europejską pojawiła się we wtorek po godzinie 13. - Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE pod przewodnictwem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella odbędzie się dziś o godzinie 16 - zapowiedzieli Charles Michel oraz Ursula von der Leyen.

Wojna Rosji z Ukrainą? UE o sankcjach na Moskwę

- Następnie pierwszy pakiet sankcji zostanie formalnie przedstawiony późnym popołudniem - zaznaczyła szefowa KE oraz przewodniczący Rady Europejskiej.

Przekazali też, że propozycja pakietu zakłada: objęcie sankcjami banków, które finansują rosyjskie operacje wojskowe, zdolności państwa i rządu rosyjskiego do dostępu do rynków i usług kapitałowych oraz finansowych UE, handlu UE z dwoma separatystycznymi regionami oraz osób, które brały udział w nielegalnej decyzji uznania tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Reklama

Kryzys Rosja-Ukraina. UE: Pozostajemy w solidarności z Ukrainą

Von der Leyen oraz Michel zapowiedzieli również, że Unia Europejska jest gotowa przyjąć kolejne sankcje, "jeśli zajdzie taka potrzeba w świetle dalszych wydarzeń".

Szefowie instytucji UE poinformowali również, że cały czas konsultują się z innymi przywódcami UE i międzynarodowymi podmiotami. - Unia pozostaje w pełnej solidarności z Ukrainą i jest zjednoczona we wspieraniu jej suwerenności i integralności terytorialnej. (...) Będziemy nadal wspierać Ukrainę i jej mieszkańców - podkreślili.

Konflikt Rosja-Ukraina. Niemcy wstrzymują certyfikacją NS2

Wcześniej decyzję o zaostrzeniu polityki w stosunku do Rosji zdecydował rząd Niemiec. - W związku z zaostrzającym się konfliktem rosyjsko-ukraińskim rząd Niemiec wstrzymuje do odwołania proces zatwierdzania rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2 - przekazał kanclerz Olaf Scholz.

Jak zaznaczył polityk, decyzja o uznaniu samozwańczych "republik ludowych" w Doniecku i Ługańsku narusza prawo międzynarodowe i porozumienie mińskie. Putin zrywa z Kartą Narodów Zjednoczonych i "ze wszystkimi porozumieniami prawa międzynarodowego, które kraj ten zawarł w ciągu ostatnich 50 lat".

Wojna na Wschodzie. Wielka Brytania nakłada sankcje

Sankcje na Rosję nałożyła także Wielka Brytania. Z dokumentów opublikowanych na rządowych stronach wynika, że sankcjami zostały objęte: Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Joint Stock Company Genbank, IS Bank oraz PJSC Promsvyazbank.

Sankcje nałożono też na trzy osoby fizyczne: Giennadija Timczenkę, Igora Rotenberga i Borisa Rotenberga.

Boris Johnson jeszcze przed podaniem szczegółów wyjaśniał we wtorek rano, że będzie to "pierwsza fala" środków, ponieważ - jak mówił - "czeka nas więcej rosyjskich irracjonalnych zachowań". Zapowiedział, że wśród nich znajdą się sankcje "w samą Rosję, wymierzone w rosyjskie interesy gospodarcze tak mocno, jak to tylko możliwe" i uderzające w "interesy gospodarcze, które wspierały rosyjską machinę wojenną".