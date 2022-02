WHO ostrzega przed nową falą Omikronu. Zagrożona Wschodnia Europa

Oprac.: Harald Kittel Koronawirus z Chin

Według Światowej Organizacji Zdrowia do Europy Wschodniej napływa nowa fala zakażeń wariantem koronawirusa Omikron. WHO wezwała we wtorek władze państw regionu, by zwiększyły wysiłki na rzecz szczepień przeciw COVID-19.

Zdjęcie Omikron. Niepokojące prognozy dotyczące Europy Wschodniej. Zdj. ilustracyjne / Marek Berezowski / Reporter