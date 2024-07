Niespełna cztery miesiące przed wyborami prezydenckimi w USA może dojść do zmiany kandydata w Partii Demokratycznej . Agencja Axios podała w czwartek, że wpływowi demokraci przekonali Joe Bidena do rezygnacji z próby reelekcji.

Wybory w USA. Media: Joe Biden zrezygnuje

Sensacja w USA. Media o decyzji Joe Bidena

Wybory w USA. Media: Barack Obama o wymianie Joe Bidena

Jednocześnie Barack Obama miał wyraźnie podkreślić, że decyzja Joe Bidena co do rezygnacji ze startu w wyborach należy tylko i wyłącznie do samego zainteresowanego . "Podkreślił, że troszczy się o Joe Bidena i jego spuściznę. Odrzucił też twierdzenia, że tylko on może wpłyną na decyzję prezydenta" - czytamy w artykule.

USA. Debata prezydencka, słaby występ Bidena

Pierwsze poważne wątpliwości co do startu Joe Bidena w wyborach pojawiły się po debacie z Donaldem Trumpem, która odbyła się końcem czerwca w Atlancie.