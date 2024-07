Przynajmniej od początku roku 81-letni Joe Biden przechodzi trudny okres. W lutym stwierdził, że podczas szczytu G7 z 2021 r. spotykał się z Helmutem Kohlem, który od dawna nie żyje. Niemcy reprezentowała wówczas Angela Merkel . Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Emmanuela Macrona . Amerykański przywódca pomylił go z Francoisem Mitterandem, który nie żyje od blisko trzydziestu lat. To tylko kilka z wielu przykładów.

Oczywiście prezydenckie gafy można by traktować jako wpadki, ale od kilku miesięcy jest ich coraz więcej. Trudno racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego po kilku dniach szczytu NATO w Waszyngtonie, Joe Biden anonsuje ukraińskiego prezydenta nazywając go Władimirem Putinem.

- Joe Biden nie daje rady biologicznie, nie powinien kierować mocarstwem nuklearnym przez kolejne 4 lata. Chociaż po wpadkach podczas debaty z Donaldem Trumpem tłumaczył się zmęczeniem powodowanym częstymi lotami, nie jest to mocny argument - komentuje prof. Antoni Dudek , politolog i publicysta. - Prezydent Stanów Zjednoczonych to bardzo eksploatująca funkcja. To samo dotyczy Donalda Trumpa, który jest w lepszej formie. W tym wieku wszystko może się zmienić w ciągu miesiąca - uważa.

Joe Biden i demencja

- Chodzi głównie o dwie rzeczy: starzenie się mózgu i coś, co może być początkiem dementia senile, a więc demencji starczej. To nie jest choroba Alzheimera, ale podobnie przebiega. Zaczyna się po 75., ok. 80. roku życia - przekazał Interii Piecha. - Z drugiej strony, powolne chodzenie jest związane z obwodowym układem nerwowym. Bardzo często obserwuje się to u chorych na Parkinsona. W tym przypadku pozostaje sprawność umysłowa. Przy czym artykułowanie wypowiedzi, gestykulacja, są trochę woskowe - uważa.