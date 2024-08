Prezydent Joe Biden powiedział stacji CBS, że nie jest pewien, czy jeśli Donald Trump przegra w listopadowych wyborach, to w Ameryce dojdzie do pokojowego przekazania władzy.

- On naprawdę ma to na myśli, my nie traktujemy go poważnie. Chodzi o wszystkie te słowa o tym, że "jeśli przegramy, będzie krwawa łaźnia, to będą skradzione wybory" - wyliczał urzędujący prezydent.