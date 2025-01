- We wtorek w miejscowości Muły doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu wojskowego - potwierdził Interii rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. Samochód, którym podróżowali polscy żołnierze, zjechał do pobliskiego rowu. Trzech z nich doznało obrażeń ciała. Kierowca był trzeźwy.