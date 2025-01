Prezydent Donald Trump i szefowie japońskiego Softbanku, koncernu Oracle i firmy OpenAI ogłosili we wtorek w Białym Domu projekt Stargate. Ma on doprowadzić do powstania superinteligencji. Firmy zainwestują do 500 mld dolarów w budowę centrów danych i architekturę potrzebną do rozwoju sztucznej inteligencji.