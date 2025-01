List żelazny dla byłego szefa RARS. Sąd zadecydował ws. Michała K.

- Nie podzielamy poglądu, że istnieje negatywna przesłanka, będziemy się odwoływać do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - informował wówczas obrońca Michała K. mec. Luka Szaranowicz.

Zgodnie z zapowiedzią obrona zaskarżyła to postanowienie . Sąd Apelacyjny w Warszawie 9 grudnia zdecydował o jego uchyleniu i przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

List żelazny. Co to takiego?

Przypomnijmy, że list żelazny pozwala oskarżonemu przebywać na wolności do czasu zakończenia całej procedury sądowej. Warunkiem niezbędnym do posługiwania się takim dokumentem jest jednak zobowiązanie do odpowiadania podczas procesu karnego z tak zwanej wolnej stopy.