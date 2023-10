We wtorek Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) udostępniło komunikat z najnowszego sondażu: "Podsumowanie działalności rządu Mateusza Morawieckiego po czterech latach jego funkcjonowania".

Najnowszy sondaż CBOS. Polacy o rządzie częściej negatywnie

Z komunikatu wynika, że gabinet Morawieckiego przyjmowany jest częściej negatywnie niż pozytywnie. Momentem zwrotnym w odbiorze obecnej ekipy rządzącej był wyrok Trybunału Konstytucyjnego zaostrzający prawo aborcyjne w Polsce. Od października 2020 r. rząd nie zdołał przełamać niekorzystnych dla siebie ocen. Społeczny odbiór obecnego gabinetu jest wyraźnie gorszy niż obu poprzedzających go gabinetów PiS. Nie można natomiast powiedzieć, aby notowania obecnego rządu były gorsze od wielu wcześniejszych gabinetów pod koniec ich funkcjonowania.

Wybory 2023. Najnowszy sondaż oceny rządu

Deklaracje badanych wskazują, że zdecydowanie najmocniejszą stroną rządu jest obecnie polityka zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa państwa - obronność (48 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 20 proc. niedostatecznych). Powiązane są z tym względnie dobre opinie o polityce zwalczania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom (43 proc. dobrych i bardzo dobrych, 22 proc. niedostatecznych). Wśród trzech najlepiej postrzeganych dziedzin jest także polityka prorodzinna (43 proc. dobrych i bardzo dobrych, 24 proc. niedostatecznych). Więcej ocen dobrych i bardzo dobrych niż niedostatecznych rząd otrzymuje także za działania w zakresie ochrony środowiska (odpowiednio 36 proc. i 27 proc.).

Mniej więcej równie często dobrze co źle oceniana jest także opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy (35 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 33 proc. niedostatecznych) oraz polityka gospodarcza (odpowiednio 35 proc. i 34 proc.) i ogólnie kierowanie państwem (odpowiednio 36 proc. i 35 proc.).

Najnowszy sondaż CBOS. Rząd PiS ma problem z opieką zdrowotną

Jak przekazano w komunikacie, działania podejmowane wobec kryzysu na granicy polsko-białoruskiej dobrze lub bardzo dobrze ocenia połowa ankietowanych,, źle (ocena niedostateczna) - co piąty. Politykę wobec wojny w Ukrainie chwali blisko połowa ankietowanych (47 proc.), krytykuje - 16 proc. Zupełnie odmiennie postrzegana jest polityka rządu wobec inflacji. Ponad połowa badanych (55 proc.) źle ocenia działania rządu zmierzające do ograniczenia wzrostu cen i jego skutków, a tylko niespełna co piąty (18 proc.) - dobrze lub bardzo dobrze. Najbardziej zróżnicowane są opinie o polityce rządu wobec pandemii COVID-19. Na tle wszystkich uwzględnionych w badaniu aspektów ocen, działania rządu w tym obszarze postrzegane są względnie nieźle (37 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 28 proc. niedostatecznych).