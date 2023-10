Wyniki wyborów 2023. Najwięksi przegrani

Jak po każdych kolejnych wyborach, dojdzie do przetasowań w sejmowych ławach . Wielu znanych polityków nie zdołało wywalczyć mandatu i będzie musiało pożegnać się z parlamentem na co najmniej cztery lata.

Wyniki wyborów: Tadeusz Cymański i Paweł Poncyljusz poza Sejmem

Lewica nie wprowadzi do Sejmu lidera swojej krakowskiej listy, Macieja Gduli . Lepszy wynik od niego uzyskała Daria Gosek-Popiołek z Partii Razem i to ona zgarnie jedyny mandat dla Lewicy w tym okręgu.

W nowej kadencji Sejmu w klubie PiS nie zasiądzie Tadeusz Cymański . Znany polityk Suwerennej Polski uzyskał czwarty wynik na liście partii rządzącej w Gdańsku, co okazało się być zbyt słabym rezultatem, by utrzymać reelekcję. Do trzeciego Jarosława Sellina zabrakło mu 100 głosów .

Niedzielne wyniki oznaczają także koniec parlamentarnej kariery Jacka Protasiewicza z Trzeciej Drogi, wieloletniego posła i eurodeputowanego. Mimo, że miał miejsce "biorące" na liście, osiągnął wynik słabszy niż Izabela Bodnar z Polski 2050. To właśnie ona zgarnęła drugi mandat Trzeciej Drogi we Wrocławiu.

Wyniki wyborów 2023: Najdłużej sprawująca mandat żegna się z Sejmem

Do Sejmu nie dostała się także Hanna Gill-Piątek. Posłanka w 2019 roku weszła do parlamentu z list Lewicy, a w trakcie kadencji zmieniła barwy na Polskę 2050. Gdy ruch Szymona Hołowni zawiązywał koalicję z PSL, Gill-Piątek opuściła jego struktury i pozostała posłanką niezrzeszoną. Tuż przed wyborami wstąpiła do Koalicji Obywatelskiej i to z jej listy startowała w niedzielnych wyborach jako ostatnia kandydatka w Łodzi. 5,5 tys. głosów okazało się zbyt słabym wynikiem, by uzyskać reelekcję.