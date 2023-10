Wybory 2023. Meldunek tymczasowy a głosowanie

Jednak, aby skorzystać z możliwości głosowania bez meldunku, należy odpowiednio wcześniej złożyć wniosek. Czas na to wyborcy mają do 12 października .

Wybory parlamentarne 2023. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborcy, którzy przebywają w danej gminie, ale nie są w niej zameldowani, powinni złożyć wniosek o dopisanie się do rejestru wyborców . Jeśli wyborca nie ma pewności, w jakiej gminie będzie podczas nadchodzących wyborów, może również wnioskować o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania . Dzięki niemu będzie miał szansę zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym na terenie Polski oraz za granicą .

Dokument można uzyskać w dowolnym urzędzie gminy, a do jego wydania potrzebne będą dane wnioskodawcy, takie jak numer PESEL, aktualny lub ostatni adres zameldowania i adres zamieszkania. Do wniosku może być konieczne załączenie kserokopii dowodu osobistego oraz oświadczenia dotyczącego obywatelstwa wnioskodawcy .

Wybory 2023. Wskazanie miejsca głosowania przez internet

Zadbać o udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych można na dwa sposoby. Prostszym i szybszym sposobem jest załatwienie sprawy przez internet . Będziemy do tego potrzebowali jedynie danych do logowania do profilu zaufanego oraz telefonu.

Wybory parlamentarne 2023. Zmiana miejsca głosowania w urzędzie

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub dzielnicy, w której zamierzamy głosować. Należy go dostarczyć najpóźniej na niż trzy dni przed wyborami. Oznacza to, że wyborcy mają na to czas do 12 października.