Jeśli wyniki pierwszych sondaży powyborczych się potwierdzą, Konfederacja zdobyła 6,2 proc. To oznacza, że ugrupowanie znajdzie się w Sejmie, ale zdobędzie tylko 12 mandatów. Liderzy projektu liczyli jednak na o wiele lepszy rezultat. Co przyczyniło się do porażki, o której ze sceny wieczoru wyborczego powiedział Sławomir Mentzen? - Nikt nie spodziewał się takiego wyniku. Ale, niestety, jak się ukrywa przede wszystkim Grzegorza Brauna, mnie, to takie są skutki - powiedział Interii Janusz Korwin-Mikke.