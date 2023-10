Duża frekwencja zaszkodziła dwóm ugrupowaniom. Ekspert o podziale mandatów

To ugrupowania opozycyjne - Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica - w połączeniu uzyskały większość w nowym Sejmie. Otrzymując łącznie 248 mandatów - wynika z badania.

Frekwencja, a podział mandatów

- Wzrost frekwencji wśród najstarszych wyborców sprzyja PiS i KO, bo ich wyborcy to głównie osoby starsze. Odbywa się to kosztem pozostałych ugrupowań - w szczególności Lewicy i Konfederacji, które mają większe poparcie wśród młodszej części elektoratu - dodaje ekspert.

Wybory parlamentarne 2023. Wady i zalety metody d'Hondta

Ekspert w rozmowie z Interią wskazuje na główną zaletę podziału mandatów zgodnie z metodą d'Hondta. - Kluczowa jest prostota tej metody i fakt, że zniechęca do fragmentaryzacji partii na mniejsze. Rozdrabnianie ugrupowań zupełnie się nie opłaca - podkreśla.

To, co jest główną zaletą metody, może być również odczytywane jako wada. - Metoda d'Hondta w połączeniu z podziałem na okręgi wyborcze prowadzi do skrzywienia wyborów na rzecz większych partii. Gdyby podziału mandatów dokonywano na poziomie ogólnokrajowym, nie byłoby tego problemu. Różnica mogłaby wynieść maksymalnie jeden mandat dla każdego komitetu - tłumaczy Synowiec.