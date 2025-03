Woda porwała "symbol miasta". Miasto zdruzgotane stratami po ulewach

Woda porwała zabytkowy most na rzece Tag, uznawany za symbol miejscowości Talavera de la Reina. Premier Hiszpanii zobowiązał się już do odbudowy przeprawy. Kraj od kilku tygodni zmaga się z ulewnymi deszczami. Media wskazują, że to największe opady od 135 lat.