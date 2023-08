- Z formalnego punktu widzenia, sprawa referendum jeszcze nie zaistniała . Nie mamy żadnych przepisów, które dałyby podstawę prawną do podjęcia działań - tłumaczy Interii rzecznik KBW. - Kiedy to się zmieni, Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze będą edukować opinię publiczną oraz na bieżąco przekazywać wyjaśnienia w kwestiach budzących wątpliwości - dodaje Chmielnicki.

Referendum 2023. Wyniki, głosowanie

Jak usłyszeliśmy, co do zasady, przy sprawach nieuregulowanych w ustawie o ogólnokrajowym referendum stosuje się przepisy Kodeksu wyborczego. W przypadku wyborów do Sejmu i Senatu obwodowe komisje za granicą mają 24 godziny na przekazanie protokołów do kraju. - Ten przepis ma zastosowanie w przypadku protokołów z referendów - mówi nam Marcin Chmielnicki.