- Nie wiem, co wam powiedzieć, poza tym, że odpowiedziałem prawidłowo na wszystkie pytania - powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One w drodze na Florydę.

Prezydent sugerował, że było to to samo badanie, któremu poddał się w 2020 roku, czyli MoCA (Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych). Służy ono do wykrywania wstępnych oznak zaburzeń takich jak choroba Alzheimera.