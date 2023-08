Symetrystyczny problem

Jego słów trudno nie odnieść do pewnego skandalu wizerunkowego, jaki organizatorzy Campusu zaliczyli na ostatniej prostej przed rozpoczęciem tegorocznej edycji. Chodzi o odwołanie tzw. panelu symetrystów , na którym Marcin Meller miał rozmawiać z Grzegorzem Sroczyńskim, Janem Wróblem i Dominiką Sitnicką . Panel nie dojdzie jednak do skutku, o czym sam Meller poinformował na swoim Facebooku.

Ofiara własnego sukcesu

Chociaż Platforma finansowo do organizacji Campusu nie dokłada nawet złotówki, w tym roku bardzo mocno zaingerowała w przygotowania - właśnie w przypadku "panelu symetrystów" . Z informacji Interii wynika, że ścisłe kierownictwo PO nie chciało antagonizować się z twardym elektoratem partii na finiszu kampanii i siłą wymogło zmianę składu panelistów. Organizatorom było to mocno nie w smak, ale zostali postawieni pod ścianą, zaś koronnym argumentem była właśnie walka o wyborcze głosy i zbliżające się wybory.

- Potwornie straciliśmy na tym wizerunkowo. Możemy tylko zagryźć zęby, a w prywatnych rozmowach przepraszać i tłumaczyć ludziom, że to nie była nasza decyzja. Zrobimy, co w naszej mocy, żeby zrekompensować to wszystkim za rok - mówi nam jeden z organizatorów Campusu. I dodaje: - Wiadomo, że teraz jest kampania i wybory, więc to jest najważniejsze i nie rozdrapujemy ran, ale zapamiętamy sobie to, co się tutaj wydarzyło.