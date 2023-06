W Warszawie odbyła się w poniedziałek konferencja prasowa z udziałem m.in. Trzaskowskiego, a także wiceszefa klubu KO, posła Sławomira Nitrasa i Komitetu Obrony Demokracji inaugurująca kampanię pod hasłem "Przypilnuj wyborów".

- Bardzo ważne jest to, by te wybory były równe, uczciwe. Wielokrotnie o tym mówiłem, że dziś w Polsce mamy demokrację tylko dlatego, że tak silne jest społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, ale również coraz silniejsza jest opozycja, Koalicja Obywatelska, z czego się bardzo cieszę. To co dla nas najbardziej istotne, by w każdej komisji znalazł się ktoś, kto będzie patrzył na ręce tym, którzy liczą głosy - powiedział podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

PO z akcją "Przypilnuj wyborów"

Dlatego - jak przekazał - rozpoczyna się akcja "Przypilnuj wyborów". - Zależy nam na tym, byśmy mieli wszyscy pewność, że każdy głos zostanie policzony, że żaden głos nie zostanie zmarnowany - oświadczył. Podkreślił, że liczy na wielką mobilizację wyborców, obywateli.

- Jest nas już ponad 14 tys. osób. 14 tys. Polek i Polaków zdecydowało się tylko przy wsparciu komitetu Koalicji Obywatelskiej pilnować wyborów. Jeśli dodamy do tego obserwatorów ze strony KOD, przedstawicieli w komisjach wyborczych innych partii, wiemy, że na pewno uda nam się być w każdej komisji - podkreślił poseł KO Sławomir Nitras.

Nitras przekonywał, że "to są wybory, w których nie wystarczy zagłosować". - To są wybory, w których ta demokratyczna postawa musi oznaczać, że również angażujemy się w samą procedurę wyborczą. Taka jest konieczność chwili, taki mamy czas i jest to też wielka lekcja demokracji, postaw obywatelskich - podkreślił.

W mediach społecznościowych polityków Platformy - w tym Donalda Tuska - pojawił się spot zachęcający do wzięcia udziału w akcji.