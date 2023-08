Pod koniec sierpnia w Olsztynie odbędzie się trzecia edycja Campus Polska Przyszłości organizowana przez Rafała Trzaskowskiego . Prezydent stolicy reklamuje to wydarzenie jako przestrzeń do wymiany poglądów, a także spotkanie "na luzie" ze znanymi politykami, dziennikarzami oraz muzykami. Wydarzeniu zawsze towarzyszy seria koncertów oraz warsztatów. Jeszcze przed startem tegorocznej imprezy doszło jednak do zgrzytu.