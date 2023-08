O Bąkiewiczu ponownie usłyszeliśmy w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy to nieproszony pojawił się w Muzeum Powstania Warszawskiego, aby udzielić wywiadu. Spotkało się to z reakcją instytucji, która zaznaczyła, że byli "zaskoczeni i zbulwersowani jego obecnością".

Aktywność Roberta Bąkiewicza. Media: To nie przypadek

Dziennikarze zaznaczają, że ostatnia zauważalna aktywność Bąkiewicza nie jest przypadkowa, a właściwie dobrze przemyślana. Według nich wszystko wskazuje na to, że chce on wystartować w wyborach. W kwietniu bieżącego roku sąd zarejestrował Drogę Niepodległości , formację Bąkiewicza, która planowała start, jednak w grę wchodzi również kandydatura z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

- Na stole leży kilka możliwości startu, ten samodzielny nie jest również pogrzebany. Potencjalnie możemy także wystartować z list dwóch prawicowych ugrupowań: PiS i Konfederacji. Istnieje również wariant samodzielnego startu do Senatu - mówił Robert Bąkiewicz w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Problemy prawne Roberta Bąkiewicza

W 2018 roku po przyjęciu nowelizacji ustawy o IPN przez Sejm pod Pałacem Prezydenckim doszło do manifestacji narodowców, podczas której prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zaczął skandować: "Nie przepraszam za Jedwabne!" . Zachowanie Bąkiewicza spotkało się z działaniami sądu, a prokuraturze zlecono wszczęcie postępowania.

Nie jest to jedyna sprawa przeciwko Bąkiewiczowi. W październiku 2020 roku pod bazyliką św. Krzyża w Warszawie miał skandować: "Christus Rex!" (Chrystus Król - red.). "Choć może brzmieć to jak zawołanie religijne, taką samą nazwę nosiło faszystowskie ugrupowanie belgijskie kolaborujące z Niemcami" - zauważa "Rzeczpospolita". Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych twierdzi, że doszło do propagowania faszyzmu i złożył zawiadomienie, które według Bąkiewicza jest "ponurym żartem".