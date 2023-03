Rozłam w Stowarzyszeniu "Marsz Niepodległości"

O rozłamie w Stowarzyszeniu "Marsz Niepodległości" mówiło się od miesięcy. Punktem kulminacyjnym konfliktu było lutowe odwołanie przez członków walnego zgromadzenia Roberta Bąkiewicza z funkcji prezesa ugrupowania. Powołano na to stanowisko Bartosza Malewskiego. Poinformował o tym poseł Konfederacji Robert Winnicki, który zarzucał byłemu prezesowi Stowarzyszenia przekręty finansowe. Bąkiewicz stwierdził, że był oczerniany, a sprawę chętnie wyjaśni w sądzie. Przekazał wówczas z rozmowie z Interią:

- To dezinformacja. Zebranie zwołane przez Roberta Winnickiego było nielegalne. To wolta. W tym trybie nie można było zwołać walnego zgromadzenia. (...) To wbrew statutowi i łamaniu jakichkolwiek zasad. Szopka - powiedział w lutym.