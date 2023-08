"Muzeum Powstania Warszawskiego nie zapraszało Roberta Bąkiewicza do Muzeum. Jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani jego obecnością 1 sierpnia w naszej instytucji i nagłośnieniem przez niego tego faktu" - oświadczyło muzeum w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. We wtorek prezes narodowościowego stowarzyszenia Rot Niepodległości Robert Bąkiewicz pojawił się w placówce, by udzielić wywiadu.