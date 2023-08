"Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?" - to pierwsze z czterech pytań, które mają się pojawić podczas jesiennego, przedwyborczego referendum organizowanego przez PiS. Ujawnił je osobiście prezes PiS: - Dla nas decydujący jest głos zwykłych Polaków. Głos obcych polityków, w tym niemieckich, nie ma żadnego znaczenia. Dlatego chcemy się odwołać do państwa bezpośrednio w referendum - stwierdził Kaczyński .

Referendum. Paweł Kukiz: Pomysł PiS to nie farsa

Czy referendum nie jest w tym przypadku elementem rozgrywki politycznej? Zapytaliśmy o to Pawła Kukiza, który należy obecnie do grona sojuszników Zjednoczonej Prawicy. Od dawna wiadomo też, że zachęca do wzmocnienia roli tej instytucji.

- Organizowanie referendów przed wyborami to praktyka, która od dawna funkcjonuje w Polsce. Jedno zrobił przecież Bronisław Komorowski w 2015 r. między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Chciał wtedy kupić mnie i mój elektorat - argumentuje. - Dlatego pomysł PiS to nic nowego, a nie żadna farsa. To oczywiste, że partie używają referendum do realizacji celów. Dążę do tego, aby takie głosowanie było traktowane poważnie, bo to naród jest suwerenem - podkreśla.