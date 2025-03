Przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek , która zapewniła w poniedziałek, że Skrzypek i jej pełnomocnik nie zgłaszali żadnych uwag co do przebiegu przesłuchania, a samo przesłuchanie miało odbyć się w przyjaznej atmosferze. Z kolei politycy PiS zwracali uwagę na fakt, że w przesłuchaniu nie mógł wziąć udziału pełnomocnik Skrzypek.

W poniedziałek około godz. 16 Andrzej Duda spotkał się z pełnomocnikiem Skrzypek. Mecenas Krzysztof Gotkowicz opuścił Pałac Prezydencki po godzinie. Poinformował, że nie ma nic do powiedzenia ponad to, co zawiera jego niedzielne oświadczenie. Po poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem Gotkowicz przekazał, że pytania o kwestie związane z tajemnicą zawodową uważa za niestosowne .

Dopytywany czy podczas godzinnego spotkania z prezydentem mówił wyłącznie o tym, co zawarł w swoim oświadczeniu, odparł: "tak dokładnie, w ten sposób o tym rozmawialiśmy". W niedzielnym oświadczeniu adwokat informował w nim m.in., że prokurator odmówił dopuszczenia go do przesłuchania, choć wskazywał on na zły stan zdrowia Skrzypek. W poniedziałek, pytany czy złożył zażalenie na odmowę dopuszczenia go do przesłuchania, uchylił się od odpowiedzi.