Największy nieobecny kampanii wyborczej? W okręgu nie pojawił się ani razu

Wybory 2023. Roman Giertych wielkim nieobecnym

Wybory 2023. Roman Giertych "najbardziej poszukiwany"?

Kiedy pytamy o Romana Giertycha najważniejszych polityków PO, większość odsyła Interię do sekretarza generalnego partii Marcina Kierwińskiego oraz rzecznika ugrupowania, Jana Grabca . Od tego ostatniego polityka udaje nam się dowiedzieć oficjalnie, dlaczego potencjalny as z rękawa Donalda Tuska nie wziął osobiście udziału w kampanii wyborczej.

- Od tamtej pory Kaczyński zabiega o to, żeby Giertych został przemielony przez system - uważa bliski współpracownik Donalda Tuska. - Zadali sobie mnóstwo trudu, by nakłonić wymiar sprawiedliwości do aresztowania naszego kandydata. Dlatego nie dziwię się, że Roman Giertych osobiście nie prowadzi kampanii w okręgu. Pewnie szef PiS doprowadziłby do jego bezprawnego aresztowania - zarzucił rzecznik PO.