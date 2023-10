Roman Giertych wygrał w sądzie. "Przyjdzie komornik"

Polityk przekazał, że wyrok jest dla niego "symboliczny", bo to 15. orzeczenie sądu w tej sprawie. - Wygrałem 15 do zera i nie jest to przytyk do przydomku prokuratora generalnego (...) - dodał. Zapowiedział również, że pieniądze przekaże "osobom poszkodowanym przez państwo PiS".