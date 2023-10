- Jak nie będzie tych, którzy z konfliktu, z agresji, ze złości zrobili główne narzędzie walki politycznej. Ile możemy sobie dawać, za przeproszeniem, dać sobie pluć w twarz? Nie zgadzamy się na to - powiedział były premier do zgromadzonych na Marszu Miliona Serc w Warszawie.

Dodał, że "to my jesteśmy narodem, nas jest przygniatająca większość". - Jesteście wy z biało-czerwonymi flagami i jest jakaś ponura władza, która dzisiaj uciekła ze stolicy i wróci tutaj, ale 15 października wasze i moje zadanie polega na tym, żeby znowu zniknęli. Nie tylko ze stolicy, ale żeby przeszli do historii, do przeszłości. To jest dla nas zadanie historyczne - podkreślał polityk KO.