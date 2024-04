Lewica zainaugurowała swoją kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. "Europa dla Ciebie" - to hasło z jakim kandydaci tej partii startują do wyborów. Liderami list będą m.in. Robert Biedroń, Marek Belka oraz Joanna Scheuring-Wielgus. - Wygramy te wybory, będzie dobry wynik - zapewnił wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.