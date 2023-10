ONZ: Katastrofa humanitarna w Gazie

- Robimy wszystko, co jest możliwe, aby pomoc humanitarna dotarła do właściwych ludzi, ale to jest strefa wojny i różne rzeczy się zdarzają - dodała urzędniczka z wyspecjalizowanej agencji ONZ. Pierwszy konwój humanitarny dotarł do Gazy w sobotę późnym popołudniem .