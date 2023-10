Pierwszy konwój humanitarny dotarł do Gazy. "Świat musi zrobić więcej"

"Konwój zapewni pilnie potrzebną pomoc dla części z setek tysięcy cywilów, głównie kobiet i dzieci, którzy zostali odcięci od wody, żywności, lekarstw, paliwa oraz innych niezbędnych artykułów " - przekazano w komunikacie WHO.

Światowa Organizacja Zdrowia dodała, że jest ona niewystarczająca. " Ponad 1,6 miliona mieszkańców Gazy pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej . Najbardziej narażone są dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Prawie połowa populacji Gazy to dzieci" - wyliczono.

Wojna w Izraelu. WHO wzywa do zawieszenia broni

" Szpitale są przepełnione ofiarami . Ludność cywilna stoi przed rosnącymi wyzwaniami w zakresie dostępu do niezbędnych dostaw żywności. Placówki służby zdrowia nie mają już paliwa i korzystają z niewielkich ilości, które udało im się pozyskać lokalnie" - wskazano.

W drugiej części oświadczenia WHO zaapelowało o humanitarne zawieszenie broni oraz natychmiastowy, nieograniczony dostęp do pomocy humanitarnej w całej Gazie. Wezwano także do ochrony ludności oraz infrastruktury cywilnej, w tym placówek opieki zdrowotnej i poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego przez wszystkie strony.