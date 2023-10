Wstrząsające relacje z Izraela. "Chodzą od drzwi do drzwi, mordują niewinnych"

"Dziś rano uzbrojeni terroryści Hamasu przeniknęli do społeczności izraelskich i zaczęli chodzić od domu do domu oraz mordować niewinnych Izraelczyków" - napisano w oświadczeniu przytaczanym przez stację Sky News.

Hamas zaatakował. Izrael zapowiada: Uderzymy w tych, którzy krzywdzą naszych obywateli

"Podejmiemy wszelkie środki, by chronić naszych obywateli i uderzyć w tych, którzy ich krzywdzą" - zapowiedziano.

Około 2500 pocisków spadło w sobotę na terytorium Izraela, powodując śmierć co najmniej 40 osób i raniąc ponad 700. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że kraj jest w stanie wojny i ją wygra. Następnie polecił ostrzał Strefy Gazy.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są informacje o co najmniej 40 zabitych i ponad 700 rannych.