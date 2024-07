Wołodymyr Zełenski przemawiał na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP) w pałacu Blenheim - miejscu urodzin Winstona Churchilla. Wspomniał o odwadze w brytyjskiego polityka i zaapelował do przywódców, by w obecnych czasach również ją mieli. Ostrzegł, że Putin może próbować zbliżyć się do poszczególnych krajów lub partii w celu osłabienia grupy.

Dodał, że trwają "próby kuszenia, wywierania presji lub szantażowania, tak aby jeden z was zdradził resztę", jednak ważne jest, by zachować jedność. - Im bardziej zdecydowana będzie Europa w zachowaniu tej jedności, tym trwalszy pokój zapewnimy - podkreślił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski apeluje do Polski. "Te kroki muszą zostać podjęte"

Zełenski wspomniał również, choć nie wymieniając z nazwiska, że premier Węgier Viktor Orban "próbował rozwiązywać problemy za plecami innych", wybierając się z wizytą do Moskwy. - Dlaczego powinniśmy brać pod uwagę taką osobę? UE i NATO mogą rozwiązać problemy bez niej - podkreślił.

Prezydent Ukrainy zwrócił także uwagę, że użycie zachodniej broni nie doprowadziło do eskalacji wojny z Rosją i wezwał do większej odwagi w przekazywaniu jej Kijowowi. - Im mniej ograniczeń będziemy mieli na użycie skutecznej broni, tym bardziej Rosja będzie dążył do pokoju - stwierdził.

Dalej wspomniał o tym, że Ukraińcy zatrzymali rosyjskie natarcie na Charków, a Putin poświęcił "dziesiątki tysięcy swoich obywateli, ale nie osiągnął nic znaczącego". - Musimy działać odważnie, aby osiągąć rezultaty - mówił dalej.

Następnie zwrócił się do przywódców krajów, w tym Polski. - Apeluję do wszystkich liderów, którzy mogą przyczynić się do wspomnianej odwagi. Te kroki muszą zostać podjęte. Zwracam się przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Polski - wasza odwaga może być decydująca dla pokoju - przekazał Zełenski, dodając, że zależy mu na dodatkowym uzbrojeniu, szczególnie do zestrzeliwania dronów.

W przemówieniu podziękował także tym, którzy wspierają Ukrainę na jej drodze do członkostwa w NATO. - Kiedy agresor przegrywa - świat wygrywa. To zdarzało się wielokrotnie w historii ludzkości. Musi się zdarzyć i tym razem, aby powstrzymać agresję Rosji - podsumował Zełenski.

Wielka Brytania. Donald Tusk na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej

Europejska Wspólnota Polityczna to zainicjowane w 2022 roku przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona po rosyjskiej agresji na Ukrainę forum mające promować dialog i współpracę. Oprócz 27 krajów UE należą do niego m.in. Turcja, Albania, Azerbejdżan, Armenia, Ukraina, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Na tegorocznym szczycie pojawili się m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Z szefem rządu Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem spotka się także premier Donald Tusk. Weźmie też udział w przyjęciu, na którym będzie obecny król Karol III.

