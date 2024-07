Czwartkowa rozmowa Viktora Orbana z Donaldem Trumpem była kolejnym etapem "misji pokojowej" , która ma dążyć do zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją.

"To był zaszczyt odwiedzić prezydenta Donalda Trumpa w Mar-a-Lago. Omawialiśmy sposoby uzyskanie pokoju. Dobra wiadomość dnia: on to rozwiąże!" - przekazał w mediach społecznościowych Viktor Orban.