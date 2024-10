Słowacki europoseł zachwala Rosję. "Wojna to Zachód, pokój to Wschód"

Słowacja. Europoseł pojechał do Moskwy. Przeprosił Rosjan i oskarżył Zachód

Lubos Blaha stwierdził, że zjawił się przed Kremlem jako "przyjaciel Rosji" i zaapelował do państw UE i NATO , by "skończyły z nienawiścią" wobec Moskwy. - Nie mogę już dłużej patrzyć na to, jak rośnie w siłę rusofobia na Zachodzie - ocenił.

Robert Fico zmienił politykę wobec Ukrainy. Upodobnił Słowację do Węgier

Jeszcze podczas kampanii wyborczej lider socjaldemokratycznej partii SMER zapowiadał, że gdy to on stanie na czele rządu w Bratysławie, wycofa wsparcie wojskowe dla Kijowa i nie wyrazi zgody na kolejne sankcje wobec Rosji. Pierwsza z obietnic została w pełni zrealizowana.

Jak wskazywał przed rokiem w rozmowie z Interią dr Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich, dojście Roberta Fico do władzy mogło upodobnić politykę zagraniczną Słowacji do tej prowadzonej przez Węgry Viktora Orbana. Tak też się stało w stosunku do Ukrainy, co osłabiło pomoc militarną dla walczących z Rosją żołnierzy.