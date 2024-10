Premier Słowacji Robert Fico zarzucił dziennikarzom, że przedstawiają rząd jako "kretynów i idiotów, którzy nie wiedzą co robić". To reakcja szefa słowackiego rządu na pytania przedstawicieli mediów o problemy w koalicji rządzącej.

- Okażcie szacunek temu, co robi rząd , bo wiecie, że nie jest to dla nas łatwe, zwłaszcza z punktu widzenia stanu finansów publicznych - powiedział.

- To normalne, że wyrażamy opinie na tematy, które czasami nas dzielą. Ale oddzielcie to od funkcjonowania rządu. Proszę, powiedzcie mi, co nie przeszło w rządzie, a co nie przeszło w parlamencie? Proszę pokazać mi jakąś ważną propozycję, której Rada Narodowa Republiki Słowackiej nie zatwierdziłaby - grzmiał do dziennikarzy.