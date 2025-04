Premier Włoch Giorgia Meloni spotka się w czwartek w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Odwiedzi go jako pierwsza liderka kraju UE od czasu ogłoszenia przez niego ceł także na produkty z Unii. Zostały one potem zawieszone na 90 dni.

W czwartek we Wrocławiu dziennikarze poprosili o komentarz do tej wizyty szefa polskiego MSZ, który bierze tam udział w konferencji East x West Forum.

Włoska premier - tak samo jak przewodnicząca KE Ursula von der Leyen - jest przeciwniczką wprowadzania ceł przez Stany Zjednoczone i uważa je za szkodliwe dla gospodarek po obu stronach Atlantyku. Podobnie jak Bruksela, Rzym również liczy na to, że Waszyngton przychylnie odniesie się do proponowanych przez KE wzajemnych zerowych stawek celnych na produkty przemysłowe.

Rząd w Rzymie ma nadzieję na rozwiązanie konfliktu USA-UE w formule: zero ceł. Obserwatorzy ostrzegają jednak, że kolejne wypowiedzi prezydenta USA nie wskazują na to, aby był skłonny to zaakceptować.