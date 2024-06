Podczas zagranicznych podróży Władimir Putin zwykle korzysta z przestarzałych rosyjskich samolotów Ił-96. Tak było w przypadku zarówno wizyty w Korei Północnej, jak i w Wietnamie - zauważa amerykański dziennik. Według "The New York Times" rosyjski przywódca chce w ten sposób zaświadczyć o "odporności i sile Rosji" oraz pokazać, że rodzime maszyny są "niezawodne". - To królewski sposób myślenia, by móc wznieść się w przestworza przy użyciu dowolnego sprzętu - komentuje amerykański doradca Adam Taichi Kraft.