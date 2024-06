Kontrowersyjny portret Władimira Putina. To nie jedyny prezent z rąk Kim Dzong Una

Władimir Putin w Korei Północnej. "Wsparcie polityki Rosji"

Podróż Władimira Putina do Korei Północnej to rewizyta po zeszłorocznym przybyciu Kim Dzong Una do Władywostoku. To właśnie wtedy przywódcy obiecali sobie zacieśnienie relacji obu państw, także w kwestiach militarnych.