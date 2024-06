Rosja chce zmęczyć Stany Zjednoczone. Putin wykorzysta Kima

- Współpraca pomiędzy Koreą Północną i Rosją to jest nic innego jak policzek wymierzony Stanom Zjednoczonym i Korei Południowej, ponieważ te dwa państwa tracą inicjatywę na Półwyspie Koreańskim - wskazuje Starowicz i zaznacza, że inicjatywy pokojowe w regionie są całkowicie zawieszone.

- Proces denuklearyzacji jest odłożony w czasie. Pamiętamy wizyty Trumpa, wielkie szczyty w Singapurze, Hanoi. Ale od tamtej pory nic się nie zmieniło. Biden próbował licznymi kanałami dotrzeć do Kim Dzong Una. Ten z kolei obrał strategię przeczekania administracji Bidena. Nie jest wykluczone, że jeśli Donald Trump powróci na stanowisko prezydenta, to negocjacje będą wznowione. Jeśli Trump nie zostanie prezydentem, to Kim będzie czekał, wiedząc, że ma wsparcie Rosji - uważa nasz rozmówca.