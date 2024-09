Duchowny podkreślił, że choć jest to ważna kwestia dla budowania światowego pokoju, to obecnie nie widzi możliwości takiej dyskusji. - Niestety, muszę to powiedzieć, że to jest rzecz gorsząca - zwłaszcza dla mnie, który kiedyś też siedziałem przy tym stole z patriarchą Cyrylem, wołająca o pomstę do nieba: usprawiedliwianie, błogosławienie barbarzyńców, którzy niszczą, eksterminują naród ukraiński. Jak można to usprawiedliwiać? Wiarą? Przecież to jest bluźnierstwo - uznał.

Reklama