Siły ukraińskie opanowały trzy wsie w obwodzie kurskim w Rosji - informuje Meduza, powołując się na kanał Rybar na social mediach, który jest zbliżony do rosyjskiego ministerstwa obrony. Według tych doniesień żołnierze ukraińscy zajęli miejscowości Nikołajewo-Darjino, Darjino i Swierdlikowo. Obecnie trwają walki w Gonczarowce i Ołeszni. Z kolei według informacji przekazanych przez seris tsn.ua wojsko zajęło cztery wsie, a w Ołeszni zajęto twierdzę.

Atak na obwód kurski. Odpowiedzialne mają być wojska ukraińskie

Na terytorium obwodu kurskiego wtargnęło do 400 żołnierzy ukraińskich , a około 2 tys. znajduje się w pobliżu granicy - podał kanał Rybar.

W ocenie Meduzy wydarzenia w obwodzie kurskim świadczą o tym, że ukraińska operacja była przygotowywana od dłuższego czasu i - sądząc po liczbie żołnierzy nieopodal granicy - może potrwać jeszcze co najmniej kilka dni.

Obwód kurski odpiera ataki

Pełniący obowiązki gubernatora obwodu kurskiego Aleksiej Smirnow oświadczył, że ten region " heroicznie odpiera ataki " i zaapelował do mieszkańców o uzupełnianie zapasów krwi w szpitalach. Według niego w nocy z wtorku na środę ukraińskie drony dwukrotnie zaatakowały okolice Sudży, raniąc dwoje dzieci i ratownika karetki oraz zabijając jej kierowcę.

Rosyjskie ministerstwo obrony podało wcześniej, że Ukraina zaatakowała we wtorek rano obwód kurski, wysyłając tam do 300 żołnierzy, 11 czołgów i ponad 20 transporterów opancerzonych. Strona ukraińska dotychczas w żaden sposób nie odniosła się do tych informacji.