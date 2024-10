Bliski doradca Kim Dzong Una w Rosji. Ukraina alarmuje

Trzej generałowie z Korei Północnej , Kim Dzong Bok, Ri Chong Ho i Sin Kum Chol , zostali wysłani do Rosji , aby wesprzeć działania wojenne przeciwko Ukrainie - podaje Reuters, powołując się na informacje delegacji Ukrainy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ .

Ukraina. Kim Dzong Un wysłał do Rosji prawą rękę

Jak podał portal North Korea Leadership Watch Kim wielokrotnie towarzyszył północnokoreańskiemu przywódcy w ćwiczeniach wojskowych. Jak podał ukraiński wywiad wojskowy (HUR) zaufany człowiek przywódcy Korei Północnej będzie nadzorował wysłanych z tego kraju do Rosji żołnierzy.

Wojska Korei Północnej na Ukrainie. Najnowsze doniesienia

Wywiad Korei Południowej poinformował w ostatnich dniach, że Pjongjang wysłał na rosyjski Daleki Wschód około 3 tys. żołnierzy, a do końca roku ma ich tam trafić łącznie 10 tys. Ustalenia te potwierdziły m.in. USA i część państw UE.

Pierwsi żołnierze mieli już trafić do Rosji, gdzie przeszli podstawowe szkolenie bojowe. Jak podkreśla wywiad w Seulu, wkroczenie północnokoreańskich wojsk do obwodu kurskiego w pobliżu granicy z Ukrainą jest " nieuniknione ". Rosja nie zaprzeczyła zaangażowaniu wojsk Korei Północnej w wojnę. - Współpraca wojskowa Rosji z Koreą Północną nie narusza prawa międzynarodowego - powiedział podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia .

Z kolei Seul postrzega współpracę rosyjsko-północnokoreańską jako zagrożenie, obawiając się, że pozwoli to armii północnokoreańskiej zdobyć doświadczenie bojowe, z którym Pjongjang formalnie porzuciłby chęć pokojowego zjednoczenia z Południem i ogłosił je wrogim krajem, który należy podbić zbrojnie.

Zełenski alarmował, że wysłanie północnokoreańskich żołnierzy na front będzie "pierwszym krokiem na drodze ku wojnie światowej", i wezwał Zachód do zdecydowanej reakcji. Z kolei NATO ostrzegło, że jeśli północnokoreańscy żołnierze dołączą do wojsk rosyjskich na Ukrainie, może to oznaczać eskalację wojny.