- Uderzyć, by zabolało. Może to być klucz do uczynienia wojny zbyt kosztowną i bolesną dla Władimira Putina - przekonuje brytyjski pisarz i historyk Owen Matthews. Autor wskazuje na słabe punkty Rosji. Zasianie chaosu przez Kijów jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zwiększyć częstotliwość ataków na rosyjską infrastrukturę techniczną. To realny scenariusz ze względu na zaawansowaną produkcję dronów bojowych.