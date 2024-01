Prezydent Andrzej Duda atakuje PSL. Symboliczna data

- PSL uczestniczy dziś w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 150. urodzin Wincentego Witosa, jednego z założycieli ugrupowania. Prezydent odniósł się tym samym do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którą porównał do skazania Witosa w procesie brzeskim. "Witos walczył o Polskę, w której wszyscy są równi wobec prawa, a interes partii nigdy nie jest ponad interesem Ojczyzny" - odpowiedzieli mu ludowcy.