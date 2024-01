Hołownia o decyzji prezydenta: Fundamentalnie się z nią nie zgadzam

Marszałek Sejmu dodał, że za decyzją prezydenta "musi stać polityczny cynizm - o co nie chce oskarżać prezydenta - albo jakieś bardzo silne argumenty prawne, których Andrzej Duda jeszcze nie przedstawił". - Czekam, być może za tym stoją jakieś argumenty, może jest jakaś logika prawna, której jeszcze nie znamy. (...) Jeżeli chcesz, a mówiłeś to wielokrotnie, żeby byli na wolności i masz w ręku klucz, który natychmiast otwiera celę i taki, który może otworzyć ją za pół roku, to który wybierasz? - dodał Szymon Hołownia.

Podkreślił że czeka na jakieś argumenty prawne, bo tylko one "mogłyby go przekonać, że to nie jest polityczna gra i chodzi wyłącznie o dobro Kamińskiego i Wąsika". -Co do oceny ich czynów, ja się fundamentalnie nie zgadzam się z panem prezydentem - w tych słowach Hołownia odniósł się do czwartkowej decyzji Andrzeja Dudy w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.