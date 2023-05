W sobotę 6 maja Karol III zostanie oficjalnie koronowany w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Ceremonia odbędzie się osiem miesięcy po śmierci królowej Elżbiety II, czyli od momentu przejęcia tronu przez najstarszego syna królowej.



Wraz z Karolem III koronowana zostanie także jego żona Camilla. Uroczystość będzie różnić się od poprzednich koronacji pod wieloma względami. Jednym z nich jest mocno skrócona lista gości, na której pojawiły się zaskakujące nazwiska.



Koronacja w duchu “nowoczesnej monarchii"

Król Karol III zdecydował się na mniejszą i dużo skromniejszą ceremonię, która będzie nieco odbiegać od tradycyjnego modelu. Koronacja nowego króla ma odzwierciedlać wizję “nowoczesnej monarchii". Zgodnie z zapowiedziami, ceremonia będzie krótsza niż koronacja Elżbiety II w 1953 roku i zamiast 3 godzin potrwa około 1 godziny. Będzie też dużo skromniejsza i tańsza.

Pałac Buckingham poinformował o znacznym okrojeniu listy gości. Przypomnijmy, że na uroczystości pogrzebowej królowej Elżbiety II pojawiło się ponad osiem tysięcy osób. Z kolei na koronację Karola III zaproszono nieco ponad dwa tysiące gości.



Na ceremonii będą nie tylko członkowie rodzin Karola i Kamili, ale monarchowie innych państw, brytyjscy politycy, reprezentanci ponad 60 państw świata, celebryci oraz przedstawiciele organizacji charytatywnych. Niektóre nazwiska na liście gości przyciągnęły uwagę mediów i wywołały niemałe kontrowersje.

Karol III odchodzi od tradycji

Karol III postanowił odejść od dotychczas obowiązującej tradycji i zaprosić monarchów innych państw. Do tej pory nie brali oni udziału w koronacjach osobiście. Zamiast tego wysyłali następców tronu lub reprezentantów rodziny.

Swoje przybycie potwierdził już król Szwecji Karol XVI Gustaw, który pojawi się na koronacji w towarzystwie najstarszej córki i następczyni tronu księżniczki Wiktorii.

Na uroczystość nie przyjedzie królowa Danii Małgorzata II, która niedawno przeszła operację pleców. Reprezentować będzie ją jednak książę koronny Fryderyk wraz ze swoją małżonką Marią.

O swojej nieobecności poinformował również japoński cesarz Naruhito, który nie może uczestniczyć w zagranicznych koronacjach królewskich z powodu obowiązującego go protokołu. Reprezentować będzie go następca tronu książę Fumihito i jego żona Kiko.



Kontrowersyjni politycy na liście gości

Wśród przedstawicieli innych państw znalazły się zaskakujące nazwiska. Ich obecność na liście gości jest szeroko komentowana przez międzynarodowe media. "The Mirror" wskazał za wysoce kontrowersyjną obecność wiceprzewodniczącej partii Sinn Féin Michelle O'Neill. Partia ta historycznie związana jest z nacjonalistyczną organizacją wojskową o lewicowym zabarwieniu o nazwie IRA, która w sierpniu 1979 r. zamordowała lorda Louisa Mountbattena - mentora króla Karola.

Kolejnym gościem, którego udział w uroczystościach koronacyjnych wywołał dyskusję, będzie Han Zheng, czyli wiceprezydent Chin. Jak donoszą brytyjskie media, prezydent Xi Jinping zignorował zaproszenie do udziału w ceremonii koronacji. Z tego powodu, jako przedstawiciel Chin, do Londynu przyjedzie Han Zheng, odpowiedzialny za stłumienie protestów prodemokratycznych w Hongkongu w 2019 roku. Aresztowano wtedy tysiące osób, wielu działaczy zostało rannych, a niektórzy zostali zabici.



Na koronacji pojawi się również Liz Truss, była premier Wielkiej Brytanii. Jej kadencja była jedną z najkrótszych w historii, trwała jedyne 44 dni i zakończyła się rezygnacją ze stanowiska. Nieudolność jej rządów doprowadziła do chaosu oraz zdemolowania finansów państwa. "Funt zanikł, napędzając kryzys kosztów utrzymania i prowadząc do dużego wzrostu stóp procentowych dla właścicieli domów" - podsumował jej kadencję "The Mirror".

Celebryci i działacze charytatywni — wśród nich Bear Grylls i Jaś Fasola

W historycznej koronacji króla Karola III weźmie udział wiele znanych osobistości, będą także celebryci. Ich obecność na koronacji jest ściśle związana z ich działalnością charytatywną.



Zaproszony został m.in. Bear Grylls, słynny podróżnik i autor znanych programów telewizyjnych o sztuce przetrwania w ekstremalnych warunkach. We współpracy z kilkoma krajowymi organizacjami charytatywnymi zorganizował akcję "The Big Help Out" zachęcającą lokalne społeczności do aktywnego pomagania. Brytyjczycy będą mogli wziąć w niej udział w trzeci dzień koronacji, czyli 8 maja, który będzie dniem wolnym.

Na koronacji pojawi się również aktor Rowan Atkinson znany z roli Jasia Fasoli. W 2013 roku artysta został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za działalność charytatywną.



Z kolei Ant i Dec, czyli znani prezenterzy, którzy prowadzą program "I'm A Celebrity... Get Me Out", zostali zaproszeni jako ambasadorzy organizacji charytatywnej "The Prince's Trust", która pomaga młodym ludziom w rozpoczęciu kariery w branży medialnej.

